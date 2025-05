Cassano, appartamento in fiamme: nessun ferito

CASSANO – Incendio nel pomeriggio di martedì 27 maggio, in via Redipuglia a Cassano delle Murge, nelle vicinanze della ex Casa Bianca.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Bari e Altamura oltre a carabinieri e istituti di vigilanza privata. Non si registrerebbero feriti. Le fiamme si sarebbero propagate intorno alle 19,40. L’appartamento al momento non risultava abitato. Indagini in corso per appurare l’origine del rogo.

