Volley A2/M, Castellana ko in casa dopo due vittorie di fila

Si ferma il cammino interno, dopo le due vittorie consecutive, della Bcc Tecbus Castellana Grotte. Al Pala Grotte nella terzultima giornata del campionato nazionale Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, la formazione allenata da Simone Cruciani viene sconfitta dalla Tinet Prata di Pordenone.

Finisce 3-1 (21-25, 33-31, 15-25, 20-25) il match. Resta l’amaro in bocca ai gialloblù che, pure, nel secondo set avevano dimostrato di poter combattere e strappare qualche punto ai friulani. Nel bilancio della corsa salvezza, Castellana Grotte (22 punti) resta terza con Reggio Emilia (sempre a 22 punti, ma con 2 vittorie stagionali in meno) sconfitto a Ravenna e Pineto che guadagna un punto (ora è a 26) nella sconfitta interna al tie break con Grottazzolina.

Il Castellana Grotte di coach Cruciani ripropone Fanizza palleggiatore, Bermudez opposto, Cianciotta e Pol in banda, Ceban e Ciccolella al centro, Battista e Guadagnini ad alternarsi nel ruolo di libero.

Il Prata di Pordenone di coach Boninfante risponde con Bellanova regista, Lucconi opposto, Terpin e Petras schiacciatori, Katalan e l’ex Scopelliti centrali, De Angelis libero.

CRONACA – Il primo set è punto a punto tra le due squadre fino al 10 pari con uno scatenato Cianciotta aiutato da Fanizza e Ceban per la New Mater. Nella prima metà del parziale è Pordenone a mantenere un leggero vantaggio. Per la squadra ospite, ad imporsi, un quasi perfetto Lucconi insieme dagli attacchi in diagonale di Petras. Il set si chiuderà sul 21-25 per i friulani.

Nel secondo è la Bcc Tecbus ad avere un continuo vantaggio. A spingere la squadra di casa gli attacchi di Ceban e Pol (14-11). Dall’altra parte della rete si anima Prata che risponde con Terpin e Petras e prova a risalire (21-19). È nel finale però che il gioco si infiamma trasformandosi in una battaglia tra Cianciotta e la squadra ospite (28-27), fino all’attacco di Bermudez che chiude il set 33 a 31.

Nel terzo parziale cala il livello di gioco della New Mater (6-9) e vola la Tinet. Mister Cruciani prova a risolvere le sorti del set con Tzioumakas al posto di Pol: un attacco e un errore al servizio per il greco. Katalan e Lucconi cercano di riprendersi la scena e ci riescono (12-22). È l’avversario della squadra ospite a chiudere il set 15-25.

Nel quarto parte bene Castellana con Cianciotta (2-0), ma poi è la Tinet a conquistare il vantaggio e mantenerlo fino all’ultimo. Per la Bcc Tecbus sono Ceban e Pol che ci provano ma non riescono a fermare Lucconi, Petras e Alberini, scatenati in attacco ea muro. Il set, e quindi la partita, la chiude l’ex Bcc Scopelliti (20-25).

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Tinet Prata di Pordenone 1-3

21-25 (26′), 33-31 (41′), 15-25 (23′), 20-25 (26′)

Castellana: Fanizza 2, Cianciotta 19, Ciccolella 4, Bermudez 13, Pol 9, Ceban 9, Battista (L), Iervolino 1, Guadagnini (L), Tzioumakas 4, Rampazzo, Menchetti, Balestra 1, Iervolino. ne Compagnoni.

Tutto. Cruciani, II all. Barbone, III all. Calisi, scout Maggio.

Battute vincenti/errate: 1/15

Muri: 3

Ricezione positiva/perfetta: 52/33. Attacco: 54

Errori gratuiti: 14 att / 7 ric

Prata di Pordenone: Alberini 3, Terpin 16, Baldazzi, Lucconi 19, Petras 21, Scopelliti 5, De Angelis (L), Katalan 12, Bellanova 1, Aiello, ne Iannaccone, Truocchio.

Tutto. Boninfante, II all. Papi, ass. Tutto. Brusadin, osservatore Pugnalini

Battute vincenti/errate: 7/18

Muri: 11

Ricezione positiva/perfetta: 44/19. Attacco: 54

Errori gratuiti: 7 att / 1 ric

Arbitri: Stefano Chiriatti di Lecce, Marco Colucci di Matera

