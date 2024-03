Volley, Appia Gymnasium San Pancrazio Mesagne promossa in Serie D

La vittoria in finale sul campo di San Pancrazio per 3-0 sulla Scuola Pallavolo San Vito consegna all’Appia Gymnasium San Pancrazio Mesagne la promozione in Serie D vincendo quindi il campionato di prima divisione maschile FIPAV Taranto. Miglior giocatore della finale è stato eletto Antonio Mazzotta dell’Appia Ginnasium.

1°DIVISIONE MASCHILE FINALE

APPIA GINNASIUM – SCUOLA PALLAVOLO SAN VITO 3-0 (25-17, 25-16, 25-15)

Appia Gymnasium: Raffaele Argentieri, Aloisio Carrozzo, Ludovico De Filippis, Francesco Dellegrottaglie, Antonio Gravile, Salvatore Lomartire, Domenico Mazzeo, Antonio Mazzotta, Gianluca Miglietta, Antonio Morleo, Edoardo Muni, Pietro Passiatore, Andrea Perrucci, Nicola Stridi. All. Cosimo Alfeo.

