Volley A2/M, Castellana: con Porto Viro parte un febbraio decisivo

Domenica 4 febbraio 2024, con prima battute alle ore 16, si apre il calendario sportivo del mese di febbraio per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Al Pala Grotte di Castellana di scena la Delta Group Porto Viro per quello che sarà il primo impegno di un mese con tre partite interne e una sola trasferta per la formazione allenata da Simone Cruciani.

Passano dall’impianto di casa, quindi, le manovre salvezza della New Mater Volley che dovrà cogliere le opportunità offerte dal calendario per limare il distacco di 4 punti dal Pineto terz’ultimo e di accorciare sul terzetto composto da Aversa, Cantù e Reggio Emilia ( al momento avanti di 6 punti rispetto ai gialloblù).

Tra le cinque vittorie conquistate in campionato finora dalla Bcc Tecbus, solo una è arrivata in casa, il 6 dicembre scorso, al tie break, nello scontro diretto con Aversa. Un trend negativo da invertire, soprattutto in un mese in cui i pugliesi giocheranno per ben tre volte tra le mura amiche, anche se con avversari che giocano tutti la parte medio-alta della classifica (Porto Viro al settimo posto, Cuneo al terzo e Santa Croce all’ottavo).

“È stato un periodo con tante emozioni anche contrastanti – commenta Michele Miccolis, presidente del sodalizio gialloblù -, ma che ci tiene in corsa per la permanenza in serie A2. Abbiamo allungato il roster con l’arrivo di Tzioumakas e questo ha concesso a coach Cruciani di avere più alternative durante la gara e nel corso della restante parte di stagione. Abbiamo centrato subito un risultato importante a Cantù e ora ci aspetta un mese di febbraio in cui abbiamo la possibilità di giocarci le nostre chance tra le mura amiche del Pala Grotte. Per questo motivo ribadisco il mio invito a tutto il pubblico castellanese di credere in questa squadra ed esserci vicini, di partecipare e di essere presenti perché il supporto del pubblico, il calore dei nostri tifosi serve soprattutto nei momenti difficili e potrà essere decisivo in sfide anche complicate. Il valore di Porto Viro, Cuneo e Santa Croce è indiscutibile. Parliamo di formazioni che si occupano la parte alta della classifica che vorranno certamente imporre a Castellana la propria qualità. Ma noi dobbiamo essere bravi a giocarcela sul piano della voglia, dell’entusiasmo e della determinazione”.

Si comincia, appunto, da Porto Viro. Sono sette i precedenti tra le due squadre: tre le vittorie dei pugliesi, quattro quelle dei veneti con il fattore casa violato solo in occasione dei quarti della Del Monte Coppa Italia A2 2022. Al Pala Grotte, infatti, la Bcc ha vinto per tre volte (le ultime due nella passata stagione, sia in campionato che in Coppa). Tanti gli ex in campo con Porto Viro che schiererà tre degli ultimi “capitani” della New Mater Volley, ovvero Garnica, Zamagni e Tiozzo.

L’incontro sarà diretto da Mariano Gasparro di Agropoli (Sa) ed Enrico Autori di Salerno. È possibile acquistare il biglietto d’ingresso al Pala Grotte sia online sulla piattaforma CiaoTickets che presso la biglietteria del Pala Grotte il giorno del match a partire dalle ore 14,30. Ulteriori informazioni sui canali social di New Mater Volley .

