Volley C/F, Dinamo Molfetta: storico appuntamento con la Coppa Puglia

Messo momentaneamente da parte il Campionato di Serie C, la Dinamo CAB Molfetta è pronta a tuffarsi in quello che si annuncia essere un appuntamento storico per la società arancio.

I quarti di finale di Coppa Puglia tornano a Molfetta e vedranno come protagoniste le due squadre che stanno dominando il Girone A del Campionato Nazionale di Serie C. Domenica 4 febbraio alle ore 16.30, il Pala Panunzio di Via Giovinazzo ospiterà l’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Puglia tra Dinamo CAB Molfetta e ASD Zest Terlizzi.

Un appuntamento in cui le due squadre non vogliono sfigurare, sfruttando quel “vento in poppa” che in questi mesi le ha sospinte nella parte alta della classifica. Le ragazze di coach Marzocca, dopo aver battuto sabato scorso la Don Milani Volley, arrivano da un buon momento, potendo contare su uno stato di forma soddisfacente.

Il ritorno in campo, seppure per pochi minuti, del capitano Raffaella Ayroldi ha contribuito a dare fiducia a tutto il team e presto la sua presenza contribuirà anche ad aumentare il tasso tecnico della squadra. Dinanzi una compagine come l’ASD Zest che sinora ha fatto molto bene in campionato, sbagliando pochissime partite e arrivando anch’essa ai quarti di finale di Coppa in un buono stato di forma.

Sotto di un set, sabato scorso contro l’ASEM Volley, è riuscita a rimontare e a chiudere il match in proprio favore con risultato di 3-1. Per molti aspetti e statisticamente le due squadre si equivalgono: solo un punto separa le due squadre in classifica nonostante le 13 partite vinte dalla Dinamo (di cui 2 al tiebreak ) e le 12 dall’ASD Zest.

Questo in sintesi il percorso in campionato delle due formazioni, ben consapevoli che il quarto di finale di Coppa Puglia sarà una partita a sé, una gara secca che permetterebbe alla vincitrice di entrare nella FinalFour in programma il prossimo 30 marzo. Osserveranno un turno di riposo in campionato i ragazzi della Serie D Dinamo nuovamente in campo domenica 11 febbraio alle ore 18 in casa contro la TGP Solar Bari.

