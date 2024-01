Volley C/F, l’Aurora Brindisi inanella la terza vittoria consecutiva

L’Aurora Volley Brindisi inanella la terza vittoria consecutiva battendo al Pala Zumbo la Maxima Volley con il punteggio di 3-1 nella gara valevole per il quattordicesimo turno del campionato di serie C disputatasi domenica 28 gennaio 2024.

Avversarie di giornata per la squadra brindisina, capolista del girone B, sono le giocatrici della Maxima Volley Casamassima, formazione neopromossa in serie C e autrice fin qui di un buon campionato come dimostrato dalla settima posizione in classifica occupata dalla squadra barese.

L’impegno non è sicuramente tra i più gravosi per il team brindisino che proprio da questa giornata può finalmente avere il roster completo a disposizione, ma la prudenza è sempre d’obbligo e pertanto lo starting six schierato da coach Capozzielloè quello titolare.

L’inizio della formazione di casa di casa non è dei migliori. L’approccio è timido e il servizio impreciso. Tutto questo fa sì che le avversarie possano mantenere il punteggio in equilibrio fino al 10-8. Superata la metà del set le biancazzurre trovano ritmo e misura allungando decisamente sulle rivali e conquistando il parziale per 25-18.

Anche la seconda frazione vive una iniziale fase di equilibrio. La squadra brindisina però gioca bene e si rivedono gli automatismi di inizio stagione, soprattutto l’intesa tra la palleggiatrice Kolomiiets e la centrale Padula (quest’ultima top scorer della serata con 19 punti), e ben presto la formazione di casa prende il largo sulle volenterose ospiti (20-11). Con un buon margine di vantaggio da amministrare il tecnico biancazzurro opta per una rotazione tra gli elementi del roster per dare minutaggio alle atlete meno impiegate. Cambiano le interpreti ma non il risultato, il team brindisino si aggiudica il set per 25-17.

Anche nel terzo set i primi minuti di gioco sono all’insegna dell’equilibrio, ma le biancazzurre pur dando l’impressione di comandare il gioco mancano di cinismo e non allungano sulle avversarie. Ne approfittano le ospiti che verso la metà del set approfittano di una serie di errori delle padrone di casa e si portano in vantaggio (15-22). Le brindisine capiscono che il set gli sta sfuggendo di mano e si producono in una eccezionale rimonta che porta il punteggio sul 24-24. La squadra di casa però spreca due match point, così le ospiti ribaltano a loro favore il risultato aggiudicandosi il set per 27-29.

Quarto e ultimo set a senso unico. Le padrone di casa partono forte con la chiara intenzione di porre fine al match e non lasciano scampo alle pur brave avversarie che si arrendono alla capolista per 25-15.

Coach Raffaele Capozziello commenta così la gara: “Sapevamo che la Maxima è una squadra che ha le capacità per mettere in difficoltà le avversarie con il loro gioco. Noi non abbiamo iniziato bene e abbiamo commesso qualche errore di troppo. Nonostante ciò sono soddisfatto perché l’intesa di squadra sta crescendo e con essa anche le dinamiche di gioco. Dobbiamo continuare alavorare sulla concentrazione per evitare di avere passaggi a vuoto.” conclude il tecnico biancazzurro.

L’Aurora Volley tornerà in campo nel difficile impegno del quartodi finale di Coppa Puglia contro la temibile Asem Bari, che si disputerà in gara unica Domenica 4 febbraio a Brindisi presso il Pala Zumbo.

AURORA VOLLEY BRINDISI – MAXIMA VOLLEY CASAMASSIMA 3-1 (25-18, 25-17, 27-29, 25-15)

Brindisi: De Toma 18 (K), Kolomiiets 10, Zivkovic (L1), Prato 6, Padula 19, Avallone 8, Albanese 12, Matichecchia 5, De Maria, Malerba, Solimeno, Stella (L2), Minghetti, Montagna. All. Capozziello.

Casamassima: Malerba K, De Pietro, Lo Russo, Schena, Falchi, Gravina, Spinelli, Di Cuia L1, Marigliano, Morelli, Lerede, Surico, Verna, Spinelli, Balena L2. All. Di Pietro.

Arbitri: Quarta – Tolomeo.

