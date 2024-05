Grottaglie, igiene urbana: ‘Criticità persistono dopo conferma appalto’

“Dopo la conclusione della gara e la conferma dell’appalto alla Teorema S.p.A., il servizio di igiene urbana a Grottaglie continua a registrare omissioni e criticità, causando disagio ai cittadini. Non si hanno notizie dei miglioramenti proposti in sede di offerta tecnica, e sorgono preoccupazioni riguardo al trattamento economico e normativo dei dipendenti”. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali Francesco Donatelli, Vito Rossini, Ciro Petrarulo, Giovanni Marinelli, Massimo Carrieri e Giuseppina Cassese.

I sei consiglieri comunali hanno avanzato una richiesta urgente di convocazione congiunta della 1a e 2a Commissione Consiliare per informare il Consiglio Comunale sulla situazione attuale e sulle misure necessarie. La richiesta, indirizzata ai presidenti delle commissioni, al sindaco e al presidente del Consiglio Comunale, evidenzia la gravità delle criticità riscontrate e la necessità di interventi immediati.

I consiglieri sollecitano un’azione tempestiva per affrontare la problematica e garantire un servizio di igiene urbana efficiente e soddisfacente per i cittadini di Grottaglie.

