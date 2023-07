Vela: Vieste ospita il Marina Militare Nastro Rosa Tour

Il giro dell’Italia a vela si appresta a far tappa nel Gargano. Vieste, ancora una volta, ospiterà il race village del Marina Militare Nastro Rosa Tour che dal 19 al 22 luglio sarà allestito tra il lungomare Cristoforo Colombo e il lungomare Amerigo Vespucci.

Nato per le attività di promozione di Valore Paese Italia, il Marina Militare Nastro Rosa Tour è un evento di richiamo internazionale che diventa un’occasione unica per promuovere la bellezza e l’attrattività del nostro Paese.

La scelta degli organizzatori di premiare anche quest’anno la bellezza delle coste dello Sperone d’Italia, è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale di Vieste che nello stesso periodo ospiterà anche il festival “il libro possibile”.

La terza edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour si sta confermando una manifestazione in continua crescita, che di anno in anno arricchisce sempre più il programma degli eventi collaterali all’interno del villaggio di regata itinerante, grazie alla collaborazione di Enit, Main Partner dell’evento, delle istituzioni locali e naturalmente dei partner e sponsor. Il progetto è organizzato da Difesa Servizi SpA in collaborazione con SSI srl ed il supporto della Marina Militare, title partner dell’evento. Il Tour ha come media partner la Gazzetta dello Sport ed ha ottenuto il patrocinio del CONI e della RAI.

Il programma degli eventi, sportivi e sociali

Le regate inshore e board con was zp e wing foil si terranno il 20 e 21 luglio a partire dalle ore 10. L’arrivo della classe offshore da Taranto, invece, è prevista per il giorno 20. I Beneteau Figaro 3 ripartiranno in direzione San Benedetto del Tronto il 22 luglio alle ore 12.

La cerimonia di premiazione della tappa si terrà all’interno del race village il 21 luglio, alle ore 18:30. Gli equipaggi saranno premiati alla presenza di autorità politiche e militari.

Anche il Castello Svevo di Vieste sarà sotto i riflettori, in quanto oggetto di negoziazione per il suo utilizzo duale. L’infrastruttura, che resterà in uso istituzionale alla Marina militare, potrà essere valorizzata dal Comune di Vieste per finalità culturali a seguito di un finanziamento da parte della Regione Puglia che renderà possibile la riqualificazione di specifiche aree. Il progetto sarà illustrato nel corso di una press conference, il 21 luglio, al termine della quale sarà siglata una lettera programmatica di intenti tra la Regione Puglia, il Comune di Vieste, la Marina Militare e Difesa Servizi.

La provincia di Foggia sta per aderire all’Associazione Europea delle Vie Francigene ed il territorio del Gargano è fortemente coinvolto nello sviluppo del cammino. Nastro Rosa Tour “incontrerà” la Via Francigena, in un talk che si terrà al Castello Svevo, il 21 luglio alle ore 11:00. Il cammino europeo della via Francigena, da Monte Sant’Angelo al Faro di Sant’Eufemia a Vieste, è il titolo dell’evento. La via Francigena è uno degli eventi promozionali del progetto Valore Paese Italia, di cui il Marina Militare Nastro Rosa Tour è parte integrante.

Monte Sant’Angelo, con il Santuario di San Michele Arcangelo, è tappa fondamentale per i pellegrini che percorrono la via Francigena in sostanza dal tempo dei Longobardi. Abbiamo immaginato un prolungamento del cammino dalla città dell’Angelo a Vieste, dove la luce del suo faro “illumina” idealmente il viaggio dei pellegrini. La funzione di un faro è orientare chi intraprende un percorso, segnalando con la sua luce la via più sicura.

Obiettivo, dunque è raccontare sia l’antico cammino francigeno, che per secoli i pellegrini hanno intrapreso per andare a Roma e a Monte Sant’Angelo, da tutta Europa; sia la storia dell’isolotto di Sant’Eufemia e del suo omonimo faro. Il panel dei relatori sarà presentato nei prossimi giorni.

Il 19 e il 20 luglio, il DJ Gabriel animerà due serate con DJ SET in cui presenterà, a giovani e meno giovani, la musica da lui selezionata. L’appuntamento è al race village, allo scoccare della mezzanotte.