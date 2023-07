Pallamano: EHF European Cup, avversario ceco per la Junior Fasano

Il sorteggio svoltosi a Vienna ha decretato che sarà una formazione della Repubblica Ceca l’avversario della Junior Fasano nel secondo turno della EHF European Cup, in programma nei weekend del 14/15 ottobre e del 21/22 ottobre, sempre con la possibilità di disputare nella stessa sede le gare di andata e ritorno in un unico fine settimana. Nello specifico la compagine biancazzurra affronterà la vincente del confronto tra l’HC Robe Zubri e SKKP Handball Brno, che si sfideranno nel primo turno, in calendario tra il 9 ed il 17 settembre.

Comunque vada, si tratterà di una sfida inedita per la formazione allenata da Vito Fovio, che lo scorso anno è giunta agli ottavi della competizione continentale, fermata dai croati dell’MRK Sesvete dopo aver eliminato gli israeliani dell’Hapoel Ashdod e gli olandesi del Kembit Lions.

Per quanto concerne gli altri club italiani, nel primo turno il Merano affronterà i serbi dell’HC Dinamo Pancevo, e il Bressanone giocherà con i lituani dell’HC Amber, mentre nel secondo turno il Sassari è stato abbinato con i greci dell’Olympiacos SFP.

