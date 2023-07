Futsal B/F: Città di Taranto, Caballero è ufficialmente rossoblù

Il Città di Taranto ufficializza l’acquisito di Ylenia Caballero. Classe 1998, Caballero è una laterale spagnola reduce dall’esperienza in Serie A con la Femminile Molfetta. Nella prima parte della scorsa stagione era tra le file della Vip Tombolo, compagine sempre della massima serie. In Italia ha vestito anche le maglie di Bisceglie e Nox Molfetta. La neo-calcettista rossoblù ha scelto la maglia numero 10.

Queste le parole di mister Vito Liotino: “Ylenia è un talento incredibile, può fare la differenza sia in Serie A che in B, lo ha già dimostrato ampiamente in entrambe le categorie. A Taranto avrà il mio supporto in qualità di tecnico, perché deve superarsi cercando di fare sempre meglio. In più, avrà un importante aiuto dai nostri tifosi, meritano di vedere sul campo grandi qualità che ha nelle sue corde. Ringrazio la società per questa operazione di mercato: eravamo su Ylenia da tempo e ora posso dire di averla finalmente in rossoblù. Oltre a questa importante operazione, sono stati effettuati altri colpi di mercato di notevole portata confermando calcettiste del roster della scorsa stagione. Chiedo alla tifoseria di starci vicino come sempre. Forza Noi!”.

