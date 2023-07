Nuoto: Il lucano Acerenza oro nella staffetta ai mondiali di Fukoka

C’è anche il talento della Basilicata nell’oro conquistato dall’Italia nella staffetta 4×1,5 km in acque libere ai Mondiali di Fukuoka. Domenico Acerenza, lucano di Potenza, ha conquistato il tetto del mondo con Gregorio Paltrinieri, Barbara Pozzobon e Ginevra Tadeucci in 1h10’31″2. Secondo posto, e medaglia d’argento, per l’Ungheria, seguita sul gradino più basso del podio dall’Australia. “Siamo stati fantastici – ha detto Domenico Acerenza subito dopo la gara -. La cosa bella è cantare l’inno di Mameli tutti insieme: da squadra e con la squadra. C’è unione, forza, compattezza. L’Italia è forte”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp