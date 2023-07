Il Barletta trova l’accordo con De Marino, rinnova Milella

BARLETTA – Il Barletta si prepara ad accogliere Mario De Marino. Il difensore classe 2000, ex Bisceglie e Nocerina, ha trovato l’accordo con la dirigenza biancorossa nella serata di mercoledì. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale. Il centrale napoletano è chiamato a giocarsi il posto con il 2002 Vito Lacassia, in attesa di scoprire le prossime carte di Luigi Pavarese.

Il direttore tecnico del Barletta, infatti, è a caccia di un altro difensore. Le previsioni sono quelle di un profilo in grado di raccogliere l’eredità di Andrea Petta, che ha detto addio ai biancorossi per sposare, probabilmente, la causa dell’Altamura. Valutazioni ancora in corso, con un ventaglio di ipotesi che potrebbe includere anche elementi di Lega Pro.

Tra le riconferme, invece, arriva quella di Marco Milella. Il jolly napoletano sarà a Barletta per la settima stagione consecutiva. Dimiccoli e Pavarese hanno scelto di prolungare il contratto del calciatore, che può inserirsi in diverse soluzioni del centrocampo.

Dopo i numerosi under annunciati nel corso degli ultimi giorni e l’esterno 2004 Rizzo ancora da ufficializzare, la dirigenza darà adesso priorità ad un senior in zona gol. Per adesso, l’unico nome per la casella del centravanti è quello di Matteo Di Piazza, tra le primissime riconferme annunciate. L’attesa è adesso per un elemento che arricchisca l’artiglieria offensiva e dia supporto alla punta siciliana. In questo momento, il Barletta conta 19 elementi, di cui 10 over: tre in difesa, cinque in mediana e due in avanti. L’obiettivo, oltre a quello di vincere il campionato, è quello di arrivare al raduno del 31 luglio con almeno l’80% della rosa.

