UFFICIALE: Virtus Francavilla, ecco Alessandro Polidori

La Virtus Francavilla ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Alessandro Polidori, attaccante classe 1992 cresciuto nel settore giovanile della Ternana. Nato a Viterbo, ha maturato esperienze in Serie D con Sporting Terni e Flaminia Civita Castellana, prima della lunga militanza tra professionisti con Rimini, Arezzo, Trapani, Viterbese, Siena, Piacenza, Imolese e Monterosi in Serie C e con Pro Vercelli in B. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Viterbese, in C, totalizzando 57 presenze, 11 gol e 3 assist. Il calciatore è già a disposizione di Alberto Villa per la preparazione precampionato.

