Vela, fine settimana trionfale per il CV Bari: titoli nazionali e mondiali

Un fine settimana indimenticabile, quello scorso, per gli atleti del Circolo della Vela Bari, impegnati su vari fronti a livello nazionale e internazionale.

A spiccare è Francesco Carrieri, che ad Arco, durante il Campionato Italiano Waszp 6.9, ha conquistato il titolo di campione italiano, accompagnato dal tecnico Luca Bergamasco.

Nel frattempo, al Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO) di Cagliari, Alberto Divella è diventato vicecampione italiano nella categoria Ilca7 Under 21, mentre Gabriele Amodio ha ottenuto il titolo di vicecampione nella categoria Ilca6 senior. Entrambi sono stati seguiti dal tecnico Riccardo Sangiuliano.

Ottime prestazioni anche per gli atleti del 49er, Seneca e Alex Veronelli, che hanno conquistato il secondo posto Under 23 e il terzo assoluto. Nella classe 49erFX, Alexandra Ufnarovskaia, in coppia con Sofia Vatteroni (CN Marina di Carrara), ha raggiunto il terzo gradino del podio.

La gloria del Circolo della Vela Bari è arrivata anche all’estero, con Francesco Lanera che, ad Atene, ha vinto il suo sesto titolo mondiale nella categoria Platu25, dimostrando ancora una volta la sua superiorità in questa classe.

Infine, nella regata internazionale di team race III Trofeo Claudio a Campione del Garda, la squadra Optimist del CV Bari, accompagnata dal tecnico Beppe Palumbo, si è classificata ottava su sedici team, confermando la crescita costante del gruppo.

Un bilancio positivo che rafforza la reputazione del Circolo della Vela Bari come una delle realtà più competitive nel panorama velico nazionale e internazionale.

