Atletica Conversano: dopo Triggiano si replica alla Putignano on the Road

Ottimi riscontri per l’Atletica Conversano al termine della decima tappa del trofeo “Terra di Bari”. In occasione della “Triggiano in Corsa”, tenutasi domenica scorsa nell’omonima cittadina situata alle porte del capoluogo pugliese, gli atleti gialloneri hanno percorso con ardore e perseveranza i quasi undici chilometri previsti, portando a casa buoni risultati personali e di squadra.

Nove i podisti del sodalizio conversanese che si sono presentati ai nastri di partenza di una gara caratterizzata da un itinerario ostico e insidioso in cui una ardua e faticosa salita collocata nei pressi di Lama San Giorgio ha fatto da contraltare al peculiare e suggestivo paesaggio con vista sul mare.

Si tratta di Alessio Bari, Nicola Creatore, Marino Daniele, Rino Lorusso, Teresa Satalino, Modesto Scagliusi, Cosimo Sperti, Domenico Trovisi e Matteo Trovisi. Particolarmente brillanti le performances di Daniele e Sperti, giunti rispettivamente secondo e quinto nella categoria SM75, e di Teresa Satalino che si è piazzata quinta nella categoria SF45, mentre, all’esordio assoluto con la casacca giallonera, hanno subito dimostrato il loro valore Bari e Scagliusi i quali hanno chiuso la propria prova ampiamente sotto la soglia dei cinquanta minuti. Da registrare anche la presenza di Vito Sardella, tecnico sociale dell’Atletica Conversano e protagonista di una fantastica prestazione culminata con l’ottavo posto assoluto e primo nella categoria SM50.

Domenica prossima, intanto, è in programma la dodicesima edizione della Putignano on the Road, valida come undicesima prova del campionato regionale CorriPuglia 2024. Dieci, anche nella città del Carnevale, i chilometri previsti dal percorso con partenza e arrivo in corso Umberto I. In casa Atletica Conversano atteso un buon numero di adesioni con l’obiettivo di confermare gli ultimi risultati, ma soprattutto trascorrere una mattinata all’insegna dei sani valori dello sport e del divertimento.

