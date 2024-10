Noicattaro ospita la quinta tappa del Giro Handbike 2024

Domenica 6 ottobre 2024, Noicattaro (BA) sarà protagonista della quinta tappa della quattordicesima edizione del Giro Handbike. L’evento, che si inserisce all’interno della due giorni “Noja alla pari”, dedicata al paraciclismo, è reso possibile grazie al contributo della Regione Puglia, alla collaborazione della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini e al sostegno del Comune di Noicàttaro.

“Questa città accoglie con grande entusiasmo la tappa del Giro Handbike, dove i migliori handbikers nazionali e internazionali si daranno battaglia. Un ringraziamento speciale alla Scuola di Ciclismo Franco Ballerini per l’impeccabile organizzazione”, ha dichiarato Fabio Pennella, presidente della Solutions & Events Organisation.

Anche il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, ha espresso il suo orgoglio: “Ospitare il Giro Handbike è un importante traguardo per il nostro paese, frutto di anni di impegno per migliorare accessibilità e accoglienza. La presenza di Luca Mazzone, campione di fama internazionale, è per noi un grande onore”.

Vito Santamaria, assessore allo sviluppo del territorio, ha sottolineato l’impatto positivo dell’evento: “Il Giro Handbike non è solo una competizione sportiva, ma un momento di inclusione che valorizza il nostro territorio. Noicàttaro si conferma una ‘città aperta’, sempre più orientata verso un futuro inclusivo”.

Giuseppe Marzano, presidente della ASD Scuola di Ciclismo “Franco Ballerini”, ha ricordato la missione della sua associazione: “Promuoviamo il ciclismo in tutte le sue forme e l’inclusione delle persone con disabilità. Questo evento è il coronamento del nostro impegno”.

L’appuntamento è fissato per domenica alle 11:00 al Parco Aldo Moro, dove più di settanta atleti prenderanno il via. La corsa sarà preceduta dalla sfilata delle maglie ufficiali del Giro, tra cui la maglia rosa Stellantis Autonomy e la maglia rossa Fast Team G3 Officine Meccaniche. Un evento imperdibile per gli appassionati di sport e inclusione.

