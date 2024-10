Taranto, acquisto club: si fa avanti una cordata campana

Dopo quella italoamericana, l’italospagnola e la murgiana, ora ci sarebbe anche una cordata “campana” interessata all’acquisto del Taranto. Un gruppo di imprenditori, capeggiati da Raffaele Niutta (ex presidente di Angri e Afragolese) e Francesco Mango (attuale numero 1 del Pompei), avrebbe manifestato un certo interesse per il club del dimissionario Massimo Giove. Al momento, ovviamente, non esiste una trattativa, anche perché sarebbe in fase avanzata quella legata al fondo italoamericano che si potrebbe concretizzare nelle prossime ore.

