Champions: Juventus e Atalanta spettacolari, Bologna ko a Liverpool

La Juventus di Thiago Motta continua la sua corsa perfetta in Champions League, battendo il Lipsia 3-2 in una gara spettacolare e ricca di emozioni alla Red Bull Arena. Dopo la vittoria all’esordio contro il PSV, i bianconeri restano a punteggio pieno, dimostrando carattere e determinazione. Il Lipsia passa in vantaggio al 30’ con Sesko in contropiede, ma nel secondo tempo la partita si trasforma. Al 50’, Vlahovic riporta in equilibrio il match con una zampata, ma l’espulsione di Di Gregorio al 59’ complica i piani della Juve. Poco dopo, Sesko trasforma un rigore al 65’, portando nuovamente avanti i tedeschi. La reazione bianconera è immediata: Vlahovic firma una magia al 68’ e Conceicao completa la rimonta con un guizzo all’82’. LIPSIA-JUVENTUS 2-3: HIGHLIGHTS

Bologna battuto dal Liverpool ad Anfield

Nella seconda giornata di Champions, il Bologna di Italiano cede 2-0 al Liverpool, sconfitto dalla classe di Salah. L’egiziano è protagonista assoluto: prima serve un assist perfetto a Mac Allister per l’1-0 all’11’, poi sigilla la vittoria con un sinistro a giro spettacolare al 75’. Nonostante la sconfitta, il Bologna gioca con coraggio, colpendo un palo e una traversa nel primo tempo. In classifica, il Liverpool vola a 6 punti, mentre i rossoblù restano fermi a 1. LIVERPOOL-BOLOGNA 2-0: HIGHLIGHTS

Atalanta spettacolare: 3-0 con lo Shakhtar

L’Atalanta conferma il suo ottimo stato di forma in Europa e dopo la straordinaria vittoria contro l’Arsenal, continua a brillare in Champions League. Sul campo neutro di Gelsenkirchen, la squadra di Gasperini domina e batte 3-0 lo Shakhtar Donetsk. Lookman, autore di un gol e di un assist, è il trascinatore della serata. Con questa vittoria, la Dea raggiunge 4 punti, agganciando l’Inter in classifica, ma deve fare i conti con gli infortuni di Djimsiti e Kossounou. SHAKHTAR-ATALANTA 0-3: HIGHLIGHTS

RISULTATI 2a GIORNATA

CLASSIFICA

