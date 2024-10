Monopoli, Miceli in forte dubbio per sabato. Colombo riflette sulla difesa

Non c’è fine all’emergenza difesa del Monopoli. Dopo il lungo stop di Fazio, che ormai si trascina dalla passata stagione, l’infortunio muscolare di Bizzotto e il trauma al setto nasale di Ferrini nei primi giorni di questa settimana è emerso un problema al ginocchio per Miceli che mette in dubbio il difensore calabrese per la gara di sabato sera al San Nicola contro la Team Altamura. Un derby che torna in Serie C 31 anni dopo quello di C2 del 92/93 che non vedrà sicuramente tra i protagonisti Simone Calvano, che non ha smaltito gli acciacchi al ginocchio che l’hanno costretto a lasciare il campo domenica sera. Emergenza in difesa, quindi, e uomini contati a centrocampo, con il rebus relativo alla posizione di De Risio. Il centrocampista, tra i più positivi dell’inizio di stagione, potrebbe essere arretrato sulla linea difensiva, con uno tra Viteritti e Cristallo e Angileri ai suoi lati o potrebbe restare a centrocampo con Colombo costretto ad adattare un braccetto al centro della difesa. L’incombenza potrebbe toccare ad Angileri, con Viteritti e Cascella accanto a lui, oppure al giovanissimo Cristallo, che non ha mai ricoperto quel ruolo in carriera. Soluzione in extremis potrebbe essere il recupero lampo di Bizzotto, che stringerebbe i denti e tornerebbe al suo posto. Ancora problemi di formazione, quindi, per i biancoverdi che sabato, nella splendida cornice del San Nicola, vogliono dimostrare di essere la squadra barese più in forma della Serie C.

