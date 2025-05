Sbarcati a Bari 103 migranti dalla Humanity 1: 12 sono minori

Nella mattinata di mercoledì 21 maggio, la nave Humanity 1 ha attraccato al porto di Bari con a bordo 103 migranti soccorsi domenica scorsa nel Mediterraneo centrale. Il salvataggio è stato effettuato da Sos Humanity, organizzazione che ha confermato la presenza a bordo di 12 minori, in gran parte non accompagnati, circa 80 donne e un neonato.

In totale le persone salvate erano 104, ma uno dei migranti è stato evacuato per motivi sanitari e trasferito in ospedale prima dell’arrivo in porto. Le due imbarcazioni su cui viaggiavano i migranti sono state definite dagli operatori “inadatte alla navigazione”. Al momento del recupero, nessuno dei naufraghi era dotato di giubbotto di salvataggio.

Dopo le operazioni di sbarco e accoglienza, la maggior parte dei migranti è stata trasferita al Cara di Bari, mentre gli altri saranno smistati in diversi centri di accoglienza distribuiti sul territorio. Le autorità locali, insieme alle forze dell’ordine e ai volontari delle organizzazioni umanitarie, hanno gestito le operazioni nel rispetto dei protocolli di sicurezza e assistenza.

Secondo quanto riferito da Erminia Cicoria, vice prefetto vicario di Bari, i migranti resteranno in Puglia come disposto dal ministero dell’Interno. Verranno smistati tra Cara di Bari e centri di accoglienza straordinaria del capoluogo pugliese. I minori, salvo indicazioni da parte del Viminale, verranno portati in un centro di accoglienza nel Foggiano.

