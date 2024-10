US Lecce, Gotti: “Da Napoli siamo tornati compatti”

Lecce – Al termine dei tre punti fondamentali ottenuti contro il Verona Luca Gotti si è detto soddisfatto: “C’è l’aspetto del morale che è molto improtante. Sicuramente le tante sconfitte erano frustranti, nonostante il calendario non sia stato così benevolo con tante grandi squadre affrontate sino ad ora. Già a Napoli i ragazzi hanno serrate le fila e questa compattezza è stata riportata in campo anche oggi e questo ci ha permesso di tornare a vincere. Ovviamente i ragazzi hanno sentito particolarmente l’importanza di portare a casa i tre punti dopo lo 0-6 col quale ci eravamo congedati dal nostro pubblico. Oggi era fondamentale vincere e portare a casa una vittoria troppo importante per noi. Napoli ha rappresentato un punto di svolta dal punto di vista dell’attenzione mentale ma anche dal punto di vista tattica dove le linee tra i reparti sono tornate ad essere strette togliendo spazio agli avversari.”.

Gotti ha poi parlato dei singoli: “Rafia sta facendo molto bene e poteva rimanere in campo. Allo stesso modo Guilbert che però ho già rischiato schierandolo in campo dal primo minuto venendo da un risentimento muscolare. Pure Banda stava facendo bene però cercavo qualcosa in più dal punto di vista della freschezza. Per questo motivo, ad esempio, ho scelto di mettere Dorgu al posto di Guilbert e Pierotti in avanti cercando di sfruttare la sua energia in fase di ripartenza. Per quato concerne le potenzialità di Dorgu, lui è già da grande squadra, al momento ce l ogodiamo noi.”.

