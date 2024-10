Verona, Zanetti: “Risultato condizionato dalla prima espulsione”

Lecce – Il tecnico del Verona ha parlato al termine della gara persa al via del mare contro i giallorossi di Gotti: “Abbiamo iniziato molto bene, poi l’episodio dell’espulsione ha cambiato l’inerzia della gara. Sicuramente dopo la batosta presa nella gara precedente oggi eravamo scesi in campo con un piglio diverso, peccato perchè i ragazzi stavano dando risposte importanti. Ovviamente dopo tante sconfitte la società può fare le sue valutazioni ma noi abbiamo comunque vinto già tre partite. In un campionato una squadra come il Verona deve vincere dalle 8 alle 10 partite, noi ne abbiamo fatte già tre quindi sta a voi fare i conti.”.

“Abbiamo perso partite decise, come oggi, da episodi. Ma alla fine noi i punti li abbiamo fatti e i ragazzi oggi hanno sicuramente dato un segnale importante in risposta alla batosta presa. Le gare le perdono tutti, anche il Lecce arrivava da quattro sconfitte consecutive, abbiamo ancora tanti punti davanti.”.

“Per quanto concerne Montipò, ho scelto di dare fiducia a Perilli perchè credo che la meritasse. E’ stata una scelta tecnica che non toglie nulla al primo ma dimostra fiducia al secondo. Il Lecce ha meritato di vincere per com’è andata la partita, ma in parità numerica non meritava di vincere noi non meritavamo di perdere.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author