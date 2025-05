Taranto, tira un pugno contro un infermiere del 118

Si è registrato oggi a Taranto l’ennesimo episodio di violenza ai danni degli operatori sanitari del 118 “Non più di una settimana fa abbiamo inviato una nota al Prefetto di Taranto e alle istituzioni territoriali per istituire un tavolo permanente a risoluzione delle criticità legate alla sicurezza degli operatori sanitari”, scrivono in una nota dalla Cisl Fp. “Ad oggi, nessun riscontro è stato registrato.

Non possiamo assistere ulteriormente inermi, a questi episodi quasi quotidiani.

Questi operatori sanitari svolgono il loro lavoro con grande spirito di abnegazione ma oramai sono vittime inermi di continui episodi di violenza.

È ora di dire basta.

E’ accaduto questa mattina alle ore 7.35 circa, in zona Lama/San Vito.

Durante l’intervento, giunti sul posto, viene trovato riverso sul pavimento il paziente dolorante ma cosciente, mentre veniva soccorso dai sanitari del 118, il parente di quest’ultimo, avrebbe inveito contro i soccorritori aggredendoli verbalmente e fisicamente tanto da sferrare un pugno all’infermiere presente.

Nonostante ciò, i sanitari cercando di ripristinare la calma, hanno caricato il paziente bisognoso di cure recandosi presso il Pronto Soccorso del SS. Annunziata, per garantire le cure necessarie al paziente e all’infermiere aggredito e allertare le forze di polizia”.

“Noi, come Organizzazione Sindacale, non possiamo più restare in silenzio e in assenza di riscontro da parte delle istituzioni , saremo pronti a mobilitarci, scendendo in piazza a tutela dei diritti di tutti i lavoratori del Servizio D’emergenza del territorio ASL Taranto. Così non si può più continuare!”, conclude Flavia Ciracì.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author