Lecce-Verona 1-0, ci pensa Dorgu a far ripartire i giallorossi

Lecce – Gotti si affida al 4-3-3 per affrontare l’Hellas in una sfida importantissima, quasi fondamentale; Dorgu e Banda esterni offensivi con Rebic che parte nuovamente dalla panchina. Dopo 15 minuti in cui le due squadre hanno badato soprattutto a non scoprire il fianco alle iniziative avversarie arriva la prima occasionissima dei padroni di casa: Rafia calcia benissimo una punizione da sinistra pescando sul secondo palo Gaspar che mette in mezzo la sfera che assume una traiettoria beffarda e si indirizza docilmente verso la porta ma il palo nega il gol al centrale giallorosso. Al 19′ ancora Rafia quasi dalla stessa posizione, ancora su calcio piazzato, prova a beffare Perilli dai 50 metri; il portiere gialloblu deve rifugiarsi in angolo per evitare guai peggiori. Sul successivo corner, sempre un ispiratissimo Rafia, trova Dorgu che di testa questa volta supera il Perilli; la gioia del danese e di tutto lo stadio dura però qualche secondo perchè il VAR interviene per annullare la rete per presunto fallo di Dorgu sul suo marcatore. Al 33′ doppio episodio potenzialmente a favore del Lecce: Dorgu da destra riesce a mettere un pallone in mezzo dove arriva Krstovcic che entra in contatto con Serdar, la sfera torna in qualche modo allo stesso Dorgu che di sinistro supera con un gran gol Perilli. Il var però annulla nuovamente il gol del Lecce e non ravvisa alcun fallo da rigore su Krstovic. Al 40′ ancora protagonista Dorgu che riesce ad andare in via in campo aperto ma prima di entrare in area di rigore gialloblu viene messo giù da Tchatchoua ricevendo il cartellino rosso da Mariani e anticipando così il suo rientro negli spogliatoi.

Il secondo tempo inizia con gli stessi effettivi che hanno terminato la prima frazione. Al 53′ il Via del Mare e il solito Dorgu stavano per rivivere lo stesso incubo già vissuto in due occasioni nel primo tempo: Rafia mette un bel pallone in mezzo da sinistra, Colubaly è sulla traiettoria ma non tocca la sfera, Dorgu chiude sul secondo palo e in tuffo di testa beffa Perilli con un tocco di giustezza. Mariani inizialmente annulla su segnalazione del guardalinee ma poi, dopo un lungo intervento VAR, la rete viene convalidata per i lvantaggio giallorosso. Al 59′ Banda regala un calcio di punizione dal limite ai gialloblu; sul pallone si presenta Suslov che di mancino supera la barriera ma la palla termina di poco alta. AL 63′ Lecce nuovamente vicino al vantaggio sfruttando un calcio piazzato: Banda calcia forte sul secondo palo dove trova il solito Gaspar che sale in cielo e rimette in mezzo con la palla che danza sulla linea di porta ma Mosquera ben appostato mette in angolo. Dalla bandierina sempre Banda trova questa volta il neoentrato Pierret che di mancino sfiora il 2-0. Al 76′ squillo improvviso del Verona che prova a sfruttare a sua volta un calcio piazzato, la palla messa in mezzo da sinistra viene respinta dalla difesa giallorossa ma Suslov è ben piazzato e la fa sua concludendo di mancino trovando però pronto Falcone. All’82’ il Verona rimane in 9 per l’espulsione di Belahyane che dopo aver fatto fallo su Dorgu manda a quel paese il direttore di gara che lo manda anzitempo negli spogliatoi.

Finisce col minimo scarto una gara che il Lecce doveva vincere a tutti i costi e che così ha fatto, soffrendo probabilmente però più di quanto questo Verona necessitava.

LECCE – VERONA

Reti: 53′ Dorgu (Lec)

Lecce 4-3-3: Falcone; Guilbert (62′ Pierotti), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly (85′ Oudin), Ramadani, Rafia (62′ Pierret); Dorgu, Krstovic (85′ Rebic), Banda (72′ Morente). Panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Morente, Oudin, Sansone, Jean, McJannet, Pierotti, Pierret, Kaba. Allenatore: Luca Gotti

Verona 4-2-3-1: Perilli; Daniliuc (84′ Magnani), Ghilardi, Coppola, Tchatchoua; Serdar (65′ Lambourde), Belahyane, Duda; Suslov (84′ Silva), Lazović (65′ Bradaric); Tengstedt (54′ Mosquera). Panchina: Montipò, Magro, Faraoni, Lambourde, Sarr, Bradarić, Livramento, Sishuba, Harroui, Kastanos, Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cissè. Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Maurizio Mariani sez. di Aprilia – Assistenti: Ciro Carbone sez. di Napoli – Domenico Rocca sez. di Catanzaro – IV Ufficiale: Valerio Crezzini sez. di Siena – VAR: Matteo Gariglio sez. di Pinerolo – AVAR: Marco Guida sez. di Torre Annunziata

Ammoniti: 32′ Guilbert (Lec); 26′ Belahyane (Ver)

Espulso: 40′ Tchatchoua (Ver), 82′ Belahyane (Ver)

