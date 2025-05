Serie D, le decisioni del Giudice Sportivo dopo i playoff

Due giornate di squalifica per il tecnico del Martina Massimo Pizzulli. Questa la decisione del Sostituto Giudice Sportivo della Serie D, Giacomo Scicolone, dopo le gare dei playoff di Serie D. Multata la Nocerina “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni) all’interno del settore loro riservato”. Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo la sfida dei playoff del Girone H tra Nocerina e Martina:

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 300,00 NOCERINA CALCIO 1910

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni) all’interno del settore loro riservato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

EFFICIE ANTONIO (NOCERINA CALCIO 1910)

Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco per spintonare alcuni calciatori della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIZZULLI MASSIMO (MARTINA CALCIO 1947SSDARL)

Per avere, nel corso dell’intervallo, protestato nei confronti dell’Arbitro avvicinandosi a poca distanza dello stesso. Nonostante

l’intervento di alcuni dirigenti per allontanarlo, lo stesso si avvicinava nuovamente all’Arbitro reiterando la condotta.

