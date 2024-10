Picerno, Tomei: “Quattro partite senza vittorie? Non sono preoccupato”

Dopo un avvio entusiasmante, il Picerno ha rallentato la propria corsa. I lucani, infatti, non vincono da oltre un mese ma il tecnico Francesco Tomei non fa drammi: “Siamo sereni, le prestazioni ci sono sempre state e questo ci tranquillizza. Ci dispiace non vincere, siamo partiti molto forte ma stiamo lavorando bene e vogliamo uscire da questa situazione”, ha dichiarato l’allenatore alla vigilia del match contro il Giugliano.

Voglia di rivalsa: “Nei miei ragazzi ho visto tanta voglia di rivalsa. Eravamo abituati molto bene e dopo quattro partite senza vittorie si avverte l’assenza della gioia che il successo porta con sé. Dobbiamo restare sereni e spensierati, cercando di replicare quanto provato in allenamento. Non esistono ricette particolari, mi auguro che contro il Giugliano sia una bella partita e che ci consegni i tre punti”.

Gol nei minuti di recupero: “Anche sotto questo aspetto non sono preoccupato. A Taranto abbiamo preso gol su un calcio piazzato, dove negli ultimi minuti una squadra cerca di fare il massimo e può capitare di subire una rete. Tuttavia, avevamo disputato un secondo tempo importante e avremmo meritato di passare in vantaggio. A Cerignola, invece, non c’è stato un calo fisico ma una reazione nervosa da parte dei nostri avversari a cui non eravamo preparati. Dobbiamo crescere sotto l’aspetto mentale e capire che quando non puoi vincere non devi perdere. Mi auguro che ci sia servito da lezione e che la gestione degli ultimi minuti possa essere più attenta”.

Rendimento: “Più che di rendimento, parlerei di risultati. Nel calcio può succedere di non concretizzare ciò che crei ma dobbiamo essere più cinici e decisi nel far male all’avversario. Creiamo tante situazioni ma questo campionato è difficile e i punti lasciati pesano”.

Infortuni: “Abbiamo subìto infortuni normali, le altre compagini ne hanno avuti più di noi. Abbiamo dei lungodegenti come Papini e Nicoletti reduci da infortuni duraturi. Il problema non è solo nostro ma globale. Il sintetico non aiuta ma si gioca troppo, anche per noi che non siamo abituati a disputare tre partite in una settimana. Siamo sereni, abbiamo avuto incidenti normalissimi che fortunatamente stanno rientrando”.

De Ciancio e Bernardotto: “Rodrigo ha accusato una botta al ginocchio e abbiamo deciso di preservarlo precauzionalmente. Valuteremo le sue condizioni dopo l’ultimo allenamento, così come faremo con Bernardotto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author