Promozione, Soccer Trani: Giangaspero, “Puntiamo al quinto posto”

Alla vigilia della trasferta contro la Virtus Mola, in programma alle 16.00 di domenica 6 aprile allo stadio “Caduti di Superga” per la 30a giornata di campionato, il tecnico del Soccer Trani Francesco Giangaspero e il centrocampista Matteo Precchiazzi hanno parlato in conferenza stampa fissando l’obiettivo stagionale: conquistare il quinto posto.

Giangaspero: “Risposte positive, vogliamo chiudere bene”

«Domenica mancheranno solo Pinnelli e Sementino per infortunio – ha esordito l’allenatore biancazzurro –. Il match d’andata con il Mola segnò l’inizio di un momento difficile, ma oggi siamo una squadra diversa, anche mentalmente. Lo dimostrano le tre vittorie in trasferta e le buone prove, anche nelle sconfitte, contro Palese e Audace Barletta». Il mister ha poi espresso un pizzico di rammarico: «Peccato per la prima parte di stagione, ma vogliamo chiudere al meglio e provare a prenderci la quinta posizione per gettare basi solide in vista del prossimo anno».

Precchiazzi: “Abbiamo imparato dai nostri errori”

Il centrocampista ha fatto un bilancio della stagione: «Siamo quasi alla fine, mancano cinque partite, ed è il momento delle riflessioni. L’avvio complicato ha compromesso i nostri piani, ma non abbiamo mai mollato. Abbiamo cercato di recuperare terreno e anche se non è bastato per raggiungere i nostri obiettivi iniziali, questa stagione ci ha lasciato una lezione importante». Sulla sua stagione personale: «Ero partito con aspettative alte, ma la condizione fisica iniziale mi ha frenato. Ora penso solo a chiudere bene e ripartire ancora più forte».

Il Soccer Trani proverà a confermare il buon momento affrontando una Virtus Mola già salva ma sempre ostica sul proprio campo. La gara sarà decisiva per continuare a inseguire l’obiettivo quinto posto.

