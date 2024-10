Basket B/Int: troppo Molfetta per il Cus Jonico

La DAI Optical Virtus Basket non delude le aspettative della vigilia, batte il CUS Jonico Basket Taranto 82-60 e conquista due preziosissimi punti. Soprattutto si gode i suoi due nuovi innesti, Jankovic e Balladino, arrivati in settimana, e determinanti nella gara contro gli ionici. Il coach Enrico Fabbri grazie ad un vantaggio cospicuo maturato nella seconda parte della gara, dà fiducia a tutto il roster, mandando tutti e dodici i giocatori a referto. Eppure, la gara non è stata totalmente in discesa per i biancoazzurri a causa di un Taranto vivo, capace di rispondere punto su punto durante i primi due quarti ed impedendo alla Virtus, inizialmente, di esprimersi al meglio. I primi dieci minuti di gioco si aprono nel segno di Bertoni, suoi i primi quattro punti della serata grazie ad un perfetto tiro in diagonale e un’ azione solitaria finalizzata da un canestro vincente. L’intensità del gioco è bassa e il Taranto risponde: dapprima accorcia le distanze e poi abilmente si porta sul 4-5. Il match parte in equilibrio e a firmare un nuovo controsorpasso Virtus ci pensa Blixman prima della preziosa tripla di Natalini. Sull’11-9, Jankovic benedice il suo esordio con la maglia biancoazzurra con un canestro da tre punti. Il Taranto non molla, recupera il risultato e chiude il primo quarto addirittura in vantaggio sul punteggio di 14-18. Gli ospiti non mollano nemmeno nei successivi dieci minuti: alla tripla di Gulley, gli ionici rispondono allungando il proprio vantaggio di ben 6 lunghezze. Il momento complicato della a Virtus fortunatamente dura pochissimo. Ci pensano Bertoni e Sirakov a dar vita alla rimonta, il primo realizzando due tiri liberi, il secondo con una delle sue solite triple che vale il 22-25. Con una nuova tripla il capitano pareggia i conti sul 25-25. Serata di grazia anche per Gulley che sbaglia poco e alza le percentuali di tiri da tre dei biancoazzurri. E’ il preludio di un nuovo vantaggio della DAI Optical che arriva con il neo acquisto Balladino. Tuttavia, a prendersi gli applausi del Pala Poli è capitan Sirakov la cui tripla arriva esattamente sulla sirena che segna la fine del secondo quarto con Molfetta in vantaggio sul punteggio di 38-35. Nel terzo quarto il Taranto scompare e la Virtus pian piano va in controllo totale del match: il vantaggio aumenta così come l’intensità di gioco. I padroni di casa vanno in fuga con Bertoni, Gulley e Jankovic, il cui canestro vale il 47-39. L’intesa tra Balladino e Jankovic sembra funzionare, così come con tutto il quintetto in campo. E’ proprio Balladino a guadagnarsi gli applausi del Pala Poli grazie ad una bomba da tre punti che porta i biancoazzurri sul 51-39. Il vantaggio di + 14 punti dà sicurezza alla Virtus che continua a realizzare con facilità: lo fa con Filtness e poi ancora con Jankovic che rispedisce al mittente la timida reazione del Taranto. Il tabellone luminoso segna 59-44 al termine della mezz’ora effettiva di gioco. La Virtus gioca bene e diverte il pubblico che si gode la facilità con cui gli uomini di Fabbri vanno a canestro. A referto finiscono anche i due punti realizzati dalla lunetta di D’Apice così come la tripla di Seck, non dimenticando, nel mezzo, le ulteriori triple di Gulley e Sirakov. La Virtus non si ferma, va a + 20 grazie ad una nuova tripla di Jankovic, mentre Seck fa calare il sipario sulla gara realizzando i due punti finali del definitivo 82-60. La DAI Optical Virtus Basket Molfetta si porta ad 8 punti in classifica, rimane in scia delle dirette rivali, potendo così preparare al meglio in settimana la prossima gara che la vedrà sfidare in trasferta il Termoli domenica 3 novembre .

Tabellino:

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Arifkhanov 0, Filtness 4, Bertoni 9, Savoia 0, Jankovic 10, Natalini 6, Seck 4, D’Apice 2, Gulley 19, Blixman 2, Balladino 10, Sirakov 16. All. Fabbri

Cus Jonico Basket Taranto: Giovara 14, Mirabile ne, Montanare 0, Gigante 0, Amorelli 2, Invidia 6, Petraroli ne, Casalino ne, Sarli 0, Facciolà 11, Salerno 21, Bitetti 6. All. Orlando

