Basket C/Int: black out Corato, Monteroni sorride

Ancora una volta i minuti finali non sorridono alla Nuova Matteotti Corato che, dopo essere stata sopra anche di cinque lunghezze nel corso dell’ultimo quarto, si fa sfuggire di mano la partita e non riesce ad espugnare il PalaQuarta-Lauretti: la Nuova Pallacanestro Monteroni si aggiudica il match valido per la quarta giornata di campionato con il risultato di 77-71.

Coach Battistini sceglie per il suo starting five Fouce Romani, Digiacomo, Petrucci, Galic e Bjelic. Dall’altra parte coach Gargano schiera a sorpresa Martinelli (al posto di Spina Diana) insieme a Postigo Lopez, Obiekwe Sam, Gaye e Cicivè.

I primi tre punti della gara portano la firma di Gaye a cui rispondono prontamente Galic e Digiacomo che, con due triple consecutive, regalano il primo vantaggio a Monteroni (6-3). Il protagonista del primo quarto, sponda biancoblu, è Sam Serigne Gaye che realizza due canestri di fila e consente alla NMC di impattare a quota 13. Fouce Romani riporta Monteroni avanti con un 2/2 dalla lunetta (15-13), prima di un parziale della NMC di 7-0 confezionato grazie ad una difesa corale e contropiedi micidiali (15-20). Il primo quarto finisce 17-20.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Cicivè che porta i suoi sul +5 (17-22). Monteroni non si perde d’animo e firma un break di 7-0 (24-22), a cui risponde prontamente la NMC che, trascinata da Gaye e da due triple di un sorprendente De Giglio, mette a referto un controparziale di 8-0 e mette la freccia (24-30). La partita è estremamente equilibrata perché i padroni di casa, grazie al viaggio immacolato dalla lunetta di Durini, riescono a riacciuffare nuovamente la partita sul 34-34. Prima dell’intervallo coach Gargano chiama timeout e disegna lo schema perfetto: uscita dai blocchi di Spina Diana e tripla che vale il +3 NMC (34-37).

Avvio di terzo periodo scoppiettante per i Gargano boys che sfiorano la doppia cifra di vantaggio grazie ai canestri realizzati da Cicivè, Martinelli e Postigo Lopez (34-43). Corato amministra il vantaggio ma Monteroni irrompe nella gara, confezionando un break di 9-0 trascinata da cinque punti di fila di Fouce Romani (48-46). La bomba di D’Imperio vale la parità a quota 51 prima dell’immediata risposta dei gialloblu che va all’ultimo mini-riposo sul 54-51 grazie alla conclusione dalla lunga distanza di Petrucci.

Ultimo quarto che si apre con una NMC esuberante nella metà campo offensiva che mette a referto sette punti di fila con Cicivè, Obiekwe Sam e Spina Diana e si riporta prepotentemente avanti (54-58). Due bombe consecutive di Monteroni firmate dal tandem Digiacomo-Fouce Romani firmano il controsorpasso per la compagine di coach Battistini (60-58). La NMC non si scompone e, grazie ad un 5/5 dalla lunetta con protagonisti Spina Diana e Obiekwe Sam, vola sul +5 (64-69) a pochi giri di lancette dalla fine della partita. Poi arriva l’ennesimo ed inspiegabile black-out di inizio campionato in casa NMC: i biancoblu si sciolgono come neve al sole e Monteroni, trascinata dal suo pubblico, riesce ad aggiudicarsi la vittoria grazie ad un parziale monstre di 13-2. Al PalaQuarta-Lauretti di Monteroni finisce 77-71 per la Nuova Pallacanestro Monteroni.

NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI – NUOVA MATTEOTTI CORATO 77-71

MONTERONI: Petrucci 9, Ndiaye 4, Digiacomo 8, Durini 7, Fouce Romani 23, Ravelli 2, Bjelic 8, Martino, Manca n.e., Arnaldo, Sava n.e., Galic 16. Coach: Battistini

NMC: Cicivè 16, Obiekwe Sam 12, D’Imperio 3, Gaye 15, Guadagno n.e., De Giglio 6, Martinelli 7, Spina Diana 8, Iannone n.e., Postigo Lopez 4, Di Girolamo n.e., Savino. Coach: Gargano

Parziali: 17-20; 34-37; 54-51; 77-71

Arbitri: Conte di San Pietro Vernotico e Solimeo di Lecce

Usciti per 5 falli: Martinelli, Bjelic, Obiekwe Sam

