La Pro.Gi.T. Cycling Team porta la Puglia al Giro della Campania

Dal 5 al 7 giugno 2025, la Campania diventa il teatro di una delle gare più attese della stagione per gli Under 23: il Giro a Tappe della Campania. Tra le squadre protagoniste, la Pro.Gi.T. Cycling Team è pronta a sfidare i migliori talenti nazionali con una formazione giovane e determinata.

Sei i portacolori della Pro.Gi.T. Cycling Team: Artur Amosov, Gianluca Cannone, Michelangelo Parisi, Illia Pylypchuk, Antonio Regano e Domenico Russo. I ragazzi affronteranno un percorso impegnativo, composto da tre tappe che metteranno a dura prova resistenza e abilità.

La corsa si aprirà con un prologo a cronometro individuale a Baia Domizia. Seguirà una seconda tappa di 125,150 km con un dislivello complessivo di oltre 2000 metri da Avellino a Maiori. Il gran finale si consumerà con una tappa di 117,570 km da Caserta al Velodromo di Marcianise.

A completare la formazione, Simone Livrieri e Antonio Veneziano come riserve ufficiali, pronti a entrare in azione in caso di necessità.

