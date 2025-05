Barletta saluta De Candia, trattative societarie prima del nuovo tecnico

BARLETTA – Si separano dopo la finale di Teramo le strade del Barletta e di Pasquale De Candia. Il tecnico molfettese lascia la panchina dei biancorossi dopo aver centrato la promozione in Serie D, obiettivo principale raggiunto in appena sei mesi di campionato, ma anche dopo aver sfiorato il Triplete con l’ultimo atto della Coppa Italia Dilettanti perso contro la Rovato Vertovese.

La società del presidente Romano ha comunicato la decisione, consensuale, di concludere il rapporto tra le parti, incluso lo staff tecnico di De Candia. Una scelta che si è concretizzata al termine di una stagione lunghissima, iniziata con il primo allenamento del 18 luglio, ma che è sembrata chiara già dalle settimane che hanno preceduto la finale di Coppa. De Candia lascia il Barletta dopo 36 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte tra tutte le competizioni, con 100 gol segnati e 35 subiti, per un totale di 53 partite disputate.

Già partita, intanto, la caccia alla nuova guida tecnica, ma il riassestamento societario oggetto delle trattative in corso impone altre priorità nella tabella di marcia del club. Romano e il gruppo Audace Barletta hanno avviato le prime interlocuzioni, ma gli equilibri tra le parti restano ancora tutti da decifrare. Nei prossimi giorni, come specificato anche nel comunicato del Barletta in cui si annuncia l’addio a De Candia, sono attese novità sotto tutti i punti di vista.

