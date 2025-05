Foggia, strada in salita per la cessione del club: l’unica ‘speranza’ resta Canonico

Lo si era detto nei giorni che precedevano l’attesissimo ritorno dei playout contro il Messina: il Foggia ha due partite davanti a sé, quella che dovrà garantirgli la permanenza nel professionismo sul campo e quella che dovrà fare la medesima cosa all’esterno dello stesso. La prima, dopo immani sofferenze e dopo 90 minuti al cardiopalma, è stata vinta in qualche modo, la seconda invece si preannuncia più complicata. Quella di lunedì doveva essere la giornata nella quale iniziare a giocarla quella partita e invece si è rivelata un’altra data nera in terra di Capitanata: l’arresto di quattro persone per estorsioni ai danni del patron Canonico, i 52 daspo emessi, il club rossonero – primo in Italia – posto in stato di amministrazione giudiziaria.

Tutti fatti ormai tristemente noti, tutti accadimenti che non possono non avere dirette conseguenze sulle comunque marginali possibilità di una cessione della società: l’ipotesi era a prescindere remota, le tempistiche ristrettissime e qualunque trattativa imbastita fino a questo momento era rimasta in stato embrionale. Adesso, ancora di più, la strada si fa in salita e la deadline del 6 giugno, data entro la quale si dovrà provvedere a iscrivere la squadra al prossimo campionato di C, si avvicina sempre di più.

C’è un però che restituisce un pizzico di ottimismo e ha che fare proprio con Nicola Canonico e con le parole da lui rilasciate a diverse testate nelle ultime ore: l’imprenditore barese non ha chiuso le porte a un ripensamento, ripensamento che allo stato attuale delle cose, con una protezione maggiore nei confronti del club, parrebbe quantomeno più plausibile. Allora chissà che alla fine l’ex numero uno del Bisceglie non possa scegliere di dare continuità al suo progetto, iscrivendo la società e – perché no – rilanciando in vista della prossima stagione. In questo momento, questo sembra l’unico scenario alternativo a quello di una ripartenza dai dilettanti.

