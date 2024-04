Tra Cerignola e Virtus Francavilla non c’è storia: rotondo 3-0 al “Monterisi”

CERIGNOLA – Poca, pochissima Virtus Francavilla, vita facile per il Cerignola che si ritrova e vince 3-0 nel Sunday night del “Monterisi”. Il primo tempo è un monologo dei padroni di casa. 8’, prima palla gol del match: destro al bacio di Sainz-Maza per l’incornata di Vuthaj che lascia impalato Branduani ma termina di un soffio a lato. Partenza sprint degli ofantini, al 14’ sugli sviluppi di un corner Bianchini si coordina da fuori senza però riuscire ad angolare. La Virtus è bassa, il Cerignola spinge e la sblocca al 22’: lancio lungo di Tascone per Coccia che ci crede, penetra le maglie della difesa biancazzurra e con un rimpallo fortunoso supera Branduani. Magic-moment per l’ex Potenza, sempre più pupillo di Raffaele, terzo gol stagionale. I gialloblù provano ad affondare il colpo, 27’: cross perfetto di Bianchini per Tascone che poggia a D’Andrea, con i piedi l’estremo difensore imperiale. Altra occasione colossale al 34’, D’Andrea sul filo del fuorigioco, Tentardini si inserisce, riceve ma spara alto da due passi. 41’, respinge corto la difesa della Virtus, palla sul mancino di Sainz-Maza, poca fortuna per lo spagnolo. L’Audace non la chiude ma è soltanto questione di tempo. 1-0 all’intervallo.

Villa cambia tre pedine, dentro Molnar, Di Marco e Macca, fuori Dutu, Carella e Macca. La sostanza, però, è sempre la stessa: al 51’ Visentin veste i panni di assist man, traversone per la zuccata di D’Andrea che torna al gol dopo due mesi e mezzo, eccolo il raddoppio ofantino. L’attaccante si è sbloccato e non ne ha abbastanza, al 61’, servito da Vuthaj, delizia il “Monterisi” con una prodezza, destro preciso che lascia Branduani ancora immobile, per D’Andrea doppietta e dodici in campionato. Lieve sussulto della Virtus al 76’, Garofalo colpisce alto su angolo. 77’, Russo cerca Ghisolfi, D’Andrea manda all’aria la tripletta. All’84’ l’ex Neglia sporca i guantoni di Barosi, mentre in pieno recupero è Malcore a tu per tu con Branduani a divorarsi il poker ofantino. Il match scivola al tramonto, secco 3-0 del Cerignola che dà linfa alla corsa playoff in vista del derby di Foggia, k.o. pesantissimo per i biancazzurri, terzultimi a -6 dal Monopoli ed a -7 dalla Turris.

IL TABELLINO

CERIGNOLA 3

VIRTUS FRANCAVILLA 0

Audace Cerignola (3-5-2): Barosi; Gonnelli, Ligi (72’ Rizzo), Visentin; Coccia, Tascone, Sainz-Maza (72’ Ghisolfi), Bianchini, Tentardini (49’ Russo); D’Andrea (78’ Leonetti), Vuthaj (78’ Malcore). All. Raffaele.

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu (46’ Molnar), Monteagudo, Gasbarro; Carella (46’ Di Marco), Macca (46’ Garofalo), Laaribi (60’ Risolo), Izzillo (73’ Neglia), Biondi; Contini, Artistico. All. Villa.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Marcatori: 22’ Coccia (C), 51’ D’Andrea (C), 61’ D’Andrea (C).

Note: ammoniti: Monteagudo (F), Dutu (F), Molnar (F), D’Andrea (C), Garofalo (F).

