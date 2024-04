Un eurogol dell’ex Riggio regala derby al Taranto. Il Monopoli torna quartultimo

L’eurogol di Riggio a 7′ dalla fine regala al Taranto il secondo successo consecutivo e lancia i rossolblù all’inseguimento della Casertana dopo il sorpasso al Picerno. Rammarico in casa biancoverde per aver ripreso la gara poi persa dopo qualche minuto.

Fromazioni: Taranto con Fabbro al centro dell’attacco, nel Monopoli ci sono Borello e Bulevardi dietro l’unica punta Grandolfo.

La prima occasione degna di nota se la procura il Taranto al 12’ di gioco: cross da sinistro di Panico, Calvano si inserisce di testa e la indirizza in porta sbagliando di pochissimo la mira. Ancora Calvano dalla distanza al minuto 24: il suo destro dai 25 metri viene deviato in angolo dalla difesa biancoverde. Al 31’ ancora Taranto con un traversone di Panico da sinistra su cui arriva Fabbro che di spalle la indirizza di testa a pochi centimetri dai pali. Nell’occasione lo stesso Panico si fa male lasciando il posto a Riggio con Luciani che sale a fare l’esterno. Occasionissima Monopoli al 35’: sugli sviluppi di un corner Angileri ha la palla buona dal centro dell’area di rigore ma la spedisce alta sulla traversa.

Capuano inserisce De Marchi al posto di Fabbro a inizio ripresa e all’11’ raccoglie i primi frutti: l’attaccante ex Padova è però troppo generoso e Barlocco riesce ad anticipare in extremis Kanoute. Entra anche Orlando al quarto d’ora e trova la zampata vincente sugli sviluppi di un corner: in occasione non perfetto il portiere del Monopoli Gelmi. La può pareggiare subito il Monopoli con un colpo di testa di Sosa che Vannucchi controlla uscire di pochissimo. Ancora Taranto al 25’: destro dritto per dritto di Calvano che questa volta Gelmi tiene a terra. La pareggia il Monopoli al 33’: Mastromonaco strattona Sosa in area di rigore e l’arbitro punisce l’entrata. Dal dischetto si presenta Borello che non sbaglia e fa 1-1. De Marchi fallisce il 2-1 al 35’: a tu per tu con Gelmi perde l’attimo giusto e si fa ipnotizzare dal portiere del Monopoli. Ripassa il Taranto al minuto 38: Riggio dai 40 metri su rinvio di Bizzotto vede Gelmi fuori dai pali e lo batte trovando il gol della domenica. Il Taranto ha l’occasione per chiuderla con Zonta che a due passi dalla porta al 92′ spreca la ripartenza spedendola incredibilmente alta. Finisce così, con il Taranto che festeggia e il Monopoli, di nuovo quartultimo, che deve ricominciare la rincorsa alla salvezza.

MONOPOLI – TARANTO 1-2

Reti: 32’st rig. Borello(M);15’st Orlando, 38’st Riggio(T)



S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-2-1): Gelmi; Fornasier(44’st Berman), Bizzotto, Angileri; Viteritti(44’st De Paoli), De Risio(44’st Ardizzone), Iaccarino, Barlocco; Borello, Bulevardi(1’st Sosa); Grandolfo(18’st Tommasini).

All.: Taurino.

A disp.: Dalmasso; Ferrini, Cristallo, La Valdera, Simone, Hamlili, Arioli, Peschetola, Vitale.



TARANTO FC 1927 (3-5-2): Vannucchi; Luciani(27’st Fiorani), Miceli, Enrici; Valietti, Calvano, Zonta, Panico(34′ Riggio); Kanoutè(27’st Mastromonaco), Fabbro(1’st De Marchi), Bifulco(15’st Orlando).

All.: Capuano.

A disp.: Loliva, Costantino; Ladinetti, Simeri, Matera, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone.

Arbitro: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Assistenti: Emanuele Renzullo della sezione di Torre del Greco e Domenico Russo della sezione di Torre Annunziata.. Quarto ufficiale: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido.



Ammoniti: Bulevardi, Bizzotto(M); Bifulco, Riggio, Fiorani(T). Espulsi: -(M).



Note: Recupero 2’ p.t., 4’ s.t.; angoli 6-3. Divisa biancoverde per il Monopoli, rossoblu per il Taranto. Spettatori totali 2953.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author