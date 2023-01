Torti arbitrali: Il Taranto alza la voce, ma non troppo!

( Di Lorenzo Ruggieri ) A poche ore dalla controversa gara di Catanzaro, dove il Taranto ha registrato una sconfitta decisa da un contestatissimo rigore attribuito al club calabrese, la società ionica ha redatto un dossier contenente tutti gli episodi arbitrali che avrebbero penalizzato la compagine rossoblù.

Ai microfoni di Antenna Sud Extra, Vittorio Galigani, consulente personale del presidente Massimo Giove, ha così commentato l’iniziativa: “In Lega non abbiamo ancora presentato nulla, ma, sulla base di uno spirito di grande collaborazione con le istituzioni calcistiche, abbiamo preparato un documento che potrebbe essere molto utile al designatore e ai suoi collaboratori. Abbiamo messo insieme le immagini relative ai ‘torti’ subìti da inizio stagione, compreso quello relativo al match contro il Catanzaro“.

”Vorrei precisare – prosegue Galigani -, che la nostra non è una polemica nei confronti del designatore, ma abbiamo voluto offrire un contributo per lo studio degli accanimenti di tutte le partite della stagione, considerando la natura deleteria che potrebbero avere eventuali errori commessi dalla quaterna arbitrale rispetto alle difficoltà che ogni società di Serie C affronta nella gestione di questo campionato“.

”Non abbiamo la presunzione di asserire che questo documento possa incidere sull’andamento del campionato, ma abbiamo voluto destinare uno strumento utile al designatore Ciampi, il quale, da ciò che mi risulta, avrebbe apprezzato l’iniziativa. Arbitrare è molto difficile, l’arbitro gioca sempre in 1 contro 22 e anche negli anni precedenti altri club hanno provveduto a segnalare eventuali torti subìti”, conclude Galigani.

