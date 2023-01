Serie A: Giudice sportivo, squalificati 8 calciatori

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato otto giocatori dopo le partite della 17a Giornata, tutti per un turno. Si tratta di Tomas Rincon (Sampdoria), David Daniliuc (Salernitana), Nicolas Dominguez (Bologna), Roger Ibanez (Roma), Manuel Lazzari (Lazio), Gary Medel (Bologna), Leonardo Sernicola (Cremonese) e Sandro Tonali (Milan). Multe che vanno dai diecimila ai cinquemila euro per Sampdoria, Lazio e Bologna per l’uso da parte dei loro sostenitori di “materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)”.

Condividi su...

Linkedin email