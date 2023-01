Taranto smentisce Rosseti e ribadisce: ‘Salvezza unico obiettivo’

“In merito alle indiscrezioni giornalistiche delle ultime ore legate a un presunto interessamento del Taranto FC al giocatore Lorenzo Rosseti attualmente tesserato per il Latina Calcio, il club smentisce categoricamente suddette voci non rientrando il calciatore nei profili ricercati”. Così, attraverso una nota, il club rossoblu che coglie l’occasione per ribadire “come l’obiettivo principale di questa sessione di mercato è di rimpinguare il gruppo a disposizione e non di stravolgerlo. Gli interventi in entrata e in uscita hanno come unico scopo quello di essere funzionali sia al lavoro del tecnico Capuano che al raggiungimento dell’obbiettivo stagionale che, come ribadito su più fronti, resta il mantenimento della categoria”, chiude la nota.

