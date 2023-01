Cerignola-Fidelis Andria: Ancora prezzi popolari

Ancora uno straordinario regalo del presidente Nicola Grieco al fine di riempire il “Monterisi”, sostenere la squadra e far appassionare quanti più cerignolani al mondo Audace.

Il prezzo del biglietto sarà UNICO e POPOLARE di soli 10 euro + 1,50 € di spese di prevendita.

Il calcio è patrimonio della nostra CITTÀ! 💪🟡🔵

Ricordiamo che il match in programma allo stadio “Monterisi”, domenica 15 gennaio, alle ore 17.30, è valevole per la 22^ giornata del girone C di serie C di Lega Pro.

È possibile acquistare i biglietti dell’evento online su: www.postoriservato.it 💻📲 bit.ly/3GTKIsf

oppure nei PUNTI VENDITA AUTORIZZATI entro e non oltre le ore 17 del giorno dell’evento 🏪

📍𝗦𝗡𝗔𝗬 𝗣𝗔𝗬 𝗗𝗜 𝗚𝗜𝗨𝗦𝗘𝗣𝗣𝗘 𝗔𝗖𝗤𝗨𝗔𝗩𝗜𝗩𝗔, 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗟𝗨𝗖𝗔 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗥𝗢 𝗘 𝗚𝗜𝗨𝗦𝗘𝗣𝗣𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗠𝗔𝗚𝗟𝗜𝗔

VIA PLEBISCITO, 67/69

📍𝗣𝗟𝗔𝗡𝗘𝗧 𝗣𝗔𝗬 𝟯𝟲𝟱 di LONGO e CELLAMARO

CORSO SCUOLA AGRARIA, 7

📍𝗦𝗡𝗔𝗬 𝗣𝗔𝗬 𝗗𝗜 𝗚𝗜𝗨𝗦𝗘𝗣𝗣𝗘 𝗦𝗙𝗢𝗥𝗭𝗔 𝗘 𝗚𝗜𝗨𝗦𝗘𝗣𝗣𝗘 𝗗𝗔 𝗕𝗘𝗟𝗟𝗢𝗡𝗜𝗢

VIA NAPOLI, 65

📍𝗧𝗔𝗕𝗔𝗖𝗖𝗛𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗨𝗡𝗜𝗖𝗢

VIALE DI VITTORIO, 68

Non ci sarà vendita al botteghino dello stadio.

Condividi su...

Linkedin email