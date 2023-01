Virtus Francavilla, le ultime sul calciomercato in uscita

Sono ore frenetiche in casa Virtus Francavilla, con il tandem Fracchiolla-Antonazzo alle prese con svariate operazioni di calciomercato (sia in entrata che in uscita). In dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Francesco Giorno nel girone A, dove ad attenderlo c’è il Piacenza. Il Messina, dopo Leonardo Perez, punta anche Federico Mastropietro. Fra le parti c’è stato al momento solo un sondaggio, si attende risposta da parte del tarantino classe ’99 che approderebbe in Sicilia con la formula del prestito. La Lucchese dell’ex biancazzurro Mimmo Franco pare abbia invece messo nel mirino l’esterno italo-ghanese Elimelech Enyan, che potrebbe a sua volta partire. Stando alle trattative in entrata, domani verrà ufficializzato Sergio Yakubiv dal Crotone. Si è invece ai dettagli con Davide De Marino dalla Juventus. In giornata è stato ufficializzato Miceli alla Turris, mentre domani sarà il giorno di Perez al Messina.

