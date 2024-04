Serie C: Corsa salvezza, il Monopoli tiferà i “rivali” del Brindisi e il Foggia

Un paradosso necessario per continuare a sperare nella salvezza diretta. Il Monopoli dovrà tifare Brindisi per superare e agganciare la Turris in classifica, sperando che il Foggia tenga il Monterosi a distanza o che la Virtus batta il Potenza per potersi salvare senza ricorrere ai playout. Dopo le due occasioni fallite contro Taranto e Crotone il discorso non dipende più solo dalla squadra di Taurino, che dovrà battere il Messina e sperare negli incastri. Quasi tutto, però, dipende dal risultato dei “cugini”, con i quali c’è un’accesa rivalità. L’allenatore del Monopoli, che ha giocato oltre 200 gare con i messapici, però, dovrà vincere la sua gara prima di guardare le altre altrimenti non ci sarebbero speranze. Taurino guarderà anche al risultato di altre due sue ex squadre: Virtus Francavilla e Monterosi, che sono le due dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere. Il Monopoli dovrà tifare per gli ex Rolando, Perina e Santaniello e osservare da vicino quello che farà la Virtus. Tornando al campo Francesco Grandolfo stringerà i denti e dovrebbe essere in campo assieme a Cristian Tommasini in attacco. Ancora dubbi sul portiere: Gelmi sarà continuamente monitorato ma l’impressione è che non venga rischiato e che si continui con Dalmasso nonostante la prova non esaltante di Crotone.

