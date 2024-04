Virtus Francavilla, Di Marco: “La salvezza è il mio pensiero fisso”

FRANCAVILLA F.NA – Ospite di Antenna Sud nel corso di Passione Biancazzurra, il centrocampista della Virtus Francavilla Tommaso Di Marco ha parlato così del momento della squadra di Villa e della lotta salvezza: “Contro la Juve Stabia è arrivato un punto prezioso, importante, e dalle tante buone cose viste contro la capolista dobbiamo ripartire. A Potenza sarà l’ennesima battaglia, ma noi ci andiamo con la consapevolezza di dover conquistare il pass per i playout e siamo determinati a farlo. Siamo fiduciosi, nello spogliatoio c’è grande voglia di arrivare all’obiettivo e lavoriamo duramente per farlo. Personalmente, poi, ci tengo tantissimo a coronare questa missione perché per me Francavilla rappresenterà sempre la prima esperienza tra i pro’ e da qui ripartirò con un bagaglio di esperienza più ricco. E poi perché devo ricambiare l’affetto della città e quanto fatto per me dalla società, che non mi ha mai fatto mancare nulla. Penso positivo, come i miei compagni, per questo finale”.

