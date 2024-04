Clamoroso ad Andria, Strambelli e Silvestri finiscono fuori rosa

ANDRIA – Notizia clamorosa quella che rimbalza da Andria nelle ultime ore, Nicola Strambelli ed Amedeo Silvestri sono stati messi fuori rosa dalla società biancazzurra. Si tratta di due perni della Fidelis 2023/2024, Strambelli addirittura capitano oltre che beniamino della tifoseria: i due, già esclusi dai convocati dell’ultimo match disputato contro il Manfredonia, resteranno fuori almeno fino a domenica, ossia alla gara in programma contro il Rotonda, per poi valutare il da farsi in vista degli ultimi impegni della stagione.

Il futuro sembra, però, compromesso. Le decisioni della prossima settimana saranno indicative ma, come un fulmine a ciel sereno, questo episodio potrebbe aver sancito la fine dell’avventura federiciana di Strambelli e Silvestri.

