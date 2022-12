Condividi su...

TORRICELLA – Il Circolo MCL, Movimento Cristiano Lavoratori di Torricella nel Cuore, ha organizzato per mercoledì 14 dicembre alle ore 11:30, presso la Scuola Media Buonarroti di Torricella sita in via Palestro, la Giornata della Legalità in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Del Bene” di Maruggio-Torricella e il Patrocinio del Comune di Torricella.

Nel corso dell’evento, il Presidente emerito del Senato Pietro Grasso, presenterà il suo libro:

​ “Il mio Amico Giovanni Falcone”

L’iniziativa sarà aperta dai saluti del Presidente del Circolo MCL di Torricella Grazia Pignatelli, seguiranno quelli del dott. Pietro Pulieri Dirigente Scolastico, del​ dott. Francesco Turco Sindaco di Torricella e del Presidente Prov.le MCL di Taranto Prof. Franco BOCCUNI. Dialogherà con l’autore l’Avv Maria Antonietta D’Elia Coordinatore Regionale AIGA Puglia.

“Siamo lieti di accogliere il Presidente Piero Grasso, in quest’anno speciale per il nostro Movimento che celebra il 50° anniversario di fondazione, e nel 30° anniversario delle stragi di Capaci e via d’Amelio – dichiara la Presidente del Circolo Grazia Pignatelli che aggiunge – Questo evento è l’unica Tappa in provincia di Taranto,​ desideriamo ringraziare la grande disponibilità del Presidente Grasso,​ unitamente alla preziosa collaborazione dell Agenzia Educativa del Territorio e l’Amministrazione Comunale per la condivisione. Inoltre desidero ringraziare la segretaria del Circolo Cotrina Orlando per la il sostegno organizzativo”.

Prenderanno parte all’evento sindaci e amministratori dei Comuni limitrofi, autorità religiose e militari del territorio.​

