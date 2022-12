Condividi su...

Mercoledì 14 dicembre presso gli uffici della Regione Puglia, “Passerella Mediterranea | Donne, Non Pupe” saluta il 2022 con una conferenza stampa che serve a promuovere le date imminenti di Milano Set Mediterraneo 2023.

Un incontro che serve anche a raccontare il lungo percorso della settima edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Urban Events che si prefigge di raccontare il territorio attraverso le eccellenze artigianali: gli abiti da sposa di alta sartoria, le ceramiche artistiche locali e la tradizione delle luminarie pugliesi.

Un percorso cominciato con due importanti convegni sulla promozione del wedding tourism e sulla violenza sulle donne, proseguito con il grande spettacolo della sfilata degli abiti da sposa della stilista Carmela Comes nel centro storico di Grottaglie, contornato da una scenografia realizzata con le tradizionali luminarie pugliesi firmate Di Pierro Light Events.

E concluso, a testimoniare la sensibilità verso i temi sociali, con la presentazione delle “Pupe”, spose in ceramica a grandezza naturale, realizzate dalla storica bottega artistica di Marcello Fasano e presentate non solo come patrimonio culturale della città di Grottaglie ma anche e soprattutto come simbolo dell’emancipazione femminile.

Anche l’appuntamento di mercoledì 14 dicembre rappresenterà un’occasione per celebrare le donne, il loro coraggio, il loro impegno. Infatti la conferenza sarà anticipata dall’installazione di una meravigliosa Pupa in ceramica, dono della stilista Carmela Comes e del ceramista Marcello Fasano, che sarà collocata esternamente all’edificio della Regione, in Fiera, a simbolo permanente di quei valori che la kermesse porta avanti: emancipazione femminile e talento d’impresa.

La narrazione di Passerella Mediterranea 2022 sarà affidata al video racconto realizzato dal regista Gabriele Emiliano che sarà proiettato durante la conferenza.

Interverranno all’evento Gianfranco Lopane assessore al Turismo Regione Puglia, Grazia Di Bari consigliera regionale delegata alla Cultura Regione Puglia, Loredana Capone Presidente del Consiglio Regionale, Titti De Simone consigliere per l’attuazione del programma di Governo Regionale, Francesca Bottalico assessore al Welfare del comune di Bari, Ciro D’alò Sindaco di Grottaglie, Enrica Manelli coordinatrice del progetto Milano Set Mediterraneo, la designer Carmela Comes art director del progetto Passerella | Donne, Non Pupe, coordina Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia.

Dopo l’installazione della Pupa sarà lanciata l’iniziativa “Milano Set Mediterraneo 2023”, che ha ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Grottaglie, della Camera di Commercio di Taranto, di Puglia promozione e naturalmente del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia. Due le date del 2023 da segnare in agenda: sabato 14 e domenica 15 gennaio. In queste due giornate Milano ospiterà, una speciale incursione ‘scenica’ all’insegna del made in Puglia, i cui dettagli saranno annunciati proprio durante la conferenza stampa.