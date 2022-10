MONOPOLI- Li avrebbe visti intenti ad avviare un’auto dopo averne infranto il finestrino e ha chiamato i poliziotti che li hanno raggiunti vicino ad altra vettura: due presunti ladri sono stati arrestati per il reato di furto aggravato.

È accaduto nella notte del 9 ottobre quando la polizia di Stato ha arrestato due giovani di 18 e 21 anni. I poliziotti della squadra volante del commissariato di Monopoli sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 113, con cui un cittadino ha comunicato la presenza di due presunti ladri d’auto che, dopo aver infranto il finestrino di una vettura di grossa cilindrata, hanno cercato di avviarne il motore.

Disturbati dal suono dell’antifurto e dall’arrivo dei poliziotti, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della Volante, tuttavia, hanno continuato a pattugliare la zona e, poco dopo, hanno sorpreso i due giovani mentre hanno cercato di impossessarsi di una seconda vettura, dopo aver agito con le stesse modalità, infrangendo un finestrino della stessa.

Dopo un breve tentativo di fuga, sono stati raggiunti e tratti in arresto. Sequestrati specifici arnesi utili all’effrazione di cristalli e apparecchiature utilizzate per l’accensione di veicoli. I due giovani, tratti in arresto, su disposizione dell’A.G. sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice nel contraddittorio con la difesa.