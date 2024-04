Tavolo Stellantis, Urso: “Il governo ha dato, attendiamo risposte”

Roma – Il Ministro Urso è chiaro. L’talia è un paese attrattivo ed è l’unico ad avere una casa automobilistica. Il governo ha già dato, dice. Ha messo in campo una politica per l’auto, come cambiare la politica europea sul settore.

Ha realizzato un piano di incentivi per l’innovazione. Ma ora tocca all’azienda adattare il suo piano industriale. Azienda che per ora conferma i 5 modelli nello stabilimento di Melfi. Per i sindacati soddisfatti a meta è una notizia positiva ma chiedono che si prenda in considerazione la possibilità di produrre anche vetture ibride non solo sul full-electric. Vista la difficoltà ad imporsi sul mercato. Resta da affrontare il problema più drammatico quello dei lavoratori dell’indotto, che ammontano a circa 4.000 persone a fronte di circa 5.500 dipendenti diretti di Stellantis.

I sindacati appoggiano la richiesta della Regione Basilicata di abolire il costo di utilizzo della cassa integrazione, per le imprese che versano in maggiore difficoltà

