Bari – Per Bosch resta una settimana di Passione: all’esterno della sede regionale di Via Gentile, ci sono i lavoratori dello stabilimento barese, all’interno la task force sull’occupazione guidata da Leo Caroli. In mezzo, il rischio esuberi e che gli ammortizzatori sociali erodano quasi la metà delle giornate lavorative.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author