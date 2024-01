Taranto, Samele nel mirino dell’Alessandria

Non solo acquisti, il Taranto lavora alacremente per sfoltire l’attuale rosa. Secondo quanto riportato da Antenna Sud, Luigi Samele potrebbe far rientro al Sassuolo per poi essere girato all’Alessandria, compagine che milita nel Girone A della Serie C.

Filippo Marra Cutrupi, direttore sportivo del club piemontese, non ha nascosto l’interesse per il giovane calciatore nel corso della trasmissione Rossoblu, in onda su Antenna Sud: “Samele è un giocatore importante, stiamo cercando di concludere l’operazione, vediamo cosa succederà nelle prossime ore con il Sassuolo”.

Dopo una prima parte di campionato fatta più da ombre che luci, complice il digiuno di reti nelle 15 gare disputate, l’avventura rossoblu di Luigi Samele sembra essere giunta al capolinea.

