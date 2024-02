Taranto, Progressisti e riformisti: ” Nessuna candidatura per chi non ha firmato le dimissioni a Taranto”

TARANTO – Prime reazioni politiche in relazione a quanto sta avvenendo in seno al Consiglio comunale di Taranto. Le segreterie regionali e provinciali di PD, Europa Verde, M5S e Con comunicano, attraverso una nota ufficiale congiunta, che i consiglieri comunali in carica a Taranto, che non hanno firmato dal notaio le dimissioni come da indicazioni condivise, non potranno più essere ricandidati a nessuna delle prossime tornate elettorali.



