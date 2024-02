Taranto, voleva lanciarsi nel vuoto: poliziotti evitano suicidio

Massimo Gambino, questore di Taranto. ha voluto incontrare, nella mattinata di martedì 20 febbraio, il personale delle Volanti che lo scorso 14 febbraio intervenuto con grande professionalità, coraggio e umanità riuscendo a salvare un uomo con intenti suicidi.

Il questore ha espresso grande compiacimento e un sentito ringraziamento per il loro operato che dimostra ancor più i valori della Polizia di Stato.

I poliziotti furono allertati dai colleghi della Sala Operativa che avevano ricevuto pochi istanti prima numerose segnalazioni relative a un uomo che aveva scavalcato la ringhiera del lungomare con la ferma intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Gli agenti arrivati in pochi minuti sul posto, dopo aver allontanato la folla dei curiosi, hanno iniziato una paziente opera di persuasione con l’uomo che ciondolandosi con le gambe nel vuoto ha mostrato sin da subito evidenti segni di insofferenza alla loro presenza.

Il paziente e lungo colloquio ha permesso, con il passar del tempo, di instaurare un rapporto di “complicità” con l’aspirante suicida che a lungo andare ha anche reso meno decise le sue iniziali resistenze.

L’attività dei poliziotti è andata avanti per qualche decina di minuti fin quando, approfittando di un attimo distrazione, sono riusciti ad afferrare per il busto e per le gambe l’uomo e nonostante la sua strenua resistenza a riportarlo all’interno della ringhiera.

Dopo averlo rinfrancato alla presenza anche dei familiari, l’uomo è stato affidato alla prime cure dei sanitari del 118.

“La prontezza che ha caratterizzato l’azione dei miei uomini e le modalità di intervento che hanno consentito di salvare una vita umana, rivelano non solo il loro straordinario attaccamento alla divisa, ma denotano anche uno spiccato senso di altruismo e di umana generosità, nonostante la consapevolezza del concreto rischio personale. Il mio pensiero, inoltre, va a all’uomo salvato augurandogli di ritrovarequanto prima la sua serenità“, queste le dichiarazioni del Questore al Termine dell’incontro con i poliziotti.

